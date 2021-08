Lady Gaga: audio, testo e traduzione di I get a kick out of you

Il prossimo album di Lady Gaga è un nuovo progetto con Tony Bennett. Love for sale è il titolo del disco e verrà rilasciato il 1° di ottobre.

Per ingannare il tempo prima dell’uscita dell’album, la cantante statunitense e il crooner americano hanno pubblicato il primo singolo estratto. Si tratta del brano I Get a Kick Out of You, fuori ovunque da oggi.

Testo di I Get a Kick Out of You di Lady Gaga e Tony Bennett



My story is much too sad to be told

But practically everything leaves me totally cold

The exception I know is the case

When I’m out on a quiet spree

Fighting vainly the old ennui

And I suddenly turn and see your fabulous face

I get no kick from champagne

Mere alcohol doesn’t thrill me at all

So tell me why should it be true

That I get a kick out of you?

Some, they may go for cocaine

I’m sure that if I took even one sniff

It would bore me terrifically, too

Yet I get a kick out of you

I get a kick every time I see

You standing there before me

I get a kick though it’s clear to see

You obviously do not adore me

I get no kick in a plane

Flying too high with some gal in the sky

Is my idea of nothing to do

Yet I get a kick

I get a kick out of you

Traduzione di I Get a Kick Out of You di Lady Gaga e Tony Bennett

La mia storia è troppo triste per essere raccontata

Ma praticamente tutto mi lascia completamente freddo

L’eccezione che conosco è il caso

Quando sono fuori a fare una follia tranquilla

Combattendo invano la vecchia noia

E improvvisamente mi giro e vedo il tuo viso favoloso

Non mi entusiasma lo champagne

Il semplice alcol non mi entusiasma affatto

Allora dimmi perché dovrebbe essere vero

Che mi emoziono per te?

Alcuni, possono eccitarsi per la cocaina

Sono sicuro che se ne avessi fatto anche solo un tiro

Annoierebbe terribilmente anche me

Eppure mi emoziono per te

Mi emoziono ogni volta che vedo che

Sei lì davanti a me

Mi emoziono anche se è chiaro per me

Che non mi adori

Non mi emoziono in aereo

Volare troppo in alto con qualche ragazza nel cielo

È la mia idea del niente da fare

Eppure mi emoziono

Sì mi emoziono per te