Fedez: Meglio del cinema è il suo nuovo singolo (anteprima testo)

Fedez sta per tornare con della nuova musica e lo farà con il singolo Meglio del cinema. Si tratta del brano scritto per la moglie Chiara Ferragni e sarà disponibile da venerdì 24 settembre.

Per annunciarlo il rapper ha pubblicato un post su Instagram che mostra l’artwork realizzato per il brano, tre poster in cui Federico Lucia e l’imprenditrice sono protagonisti di tre storie fantastiche che strizzano l’occhio ad altrettanti, famosissimi e ben riconoscibili, film di fantascienza.

Fedez ha abituato sia la moglie Chiara Ferragni (e a questo punto anche tutti noi) a delle sorprese romantiche, ma con quella in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio si è davvero superato.

Il 1° settembre, Federico ha infatti portato la moglie al Lago di Como, dove ha fatto installare una piattaforma galleggiante con tanto di pianoforte a coda sopra; una volta arrivati al centro del lago, il rapper l’ha sorpresa con una nuova canzone dedicata a lei. Un po’ come aveva fatto per l’ormai epica proposta di matrimonio all’Arena di Verona.

Il tutto è stato ovviamente documentato in diretta sui social della coppia. Il video di questo momento speciale rappresenta dunque l’anteprima del nuovo singolo di Fedez che è appunto Meglio del cinema.

Queste le parole del rapper per introdurre il brano: “5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo”.

Anteprima del testo di Meglio del cinema di Fedez

Giuro, mi fai venire voglia di futuro

Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita

e litigare con te è meglio del cinema