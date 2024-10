Lady Gaga – Happy Mistake: audio, testo e traduzione

Happy Mistake di Lady Gaga fa parte di Harlequin, album pubblicato insieme al film Joker: Folie à Deux, in cui Gaga interpreta Harley “Lee” Quinn, insieme al Joker interpretato da Joaquin Phoenix.

L’album fonde dei classici pezzi jazz con brani originali, descrivendo proprio la relazione caotica tra Harley e il Joker. I brani Get Happy e That’s Entertainment, resi famosi dall’indimenticabile cantante e attrice Judy Garland, sono presenti insieme a nuove tracce come Folie à Deux ed Happy Mistake.

L’audio ufficiale

Testo Happy Mistake di Lady Gaga

[Verse 1]

I’m acting in this play of

Comedy with tragic words

The audience was smilin’

Cheerin’ on a scene absurd

[Pre-Chorus]

I can try to hide behind the makeup, but the show must go on

[Chorus]

I feel so crazy

My head is filled with broken mirrors

So many, I can’t look away

I’m in a bad way

If I could fix the broken pieces

Then I’d have a happy mistake

[Verse 2]

A lonely disposition

Portraits of a strung-out girl

How’d I get so addicted

To the love of the whole world?

[Pre-Chorus]

I could try to hide behind the makeup, but the show must go on

[Chorus]

I feel so crazy

My head is filled with broken mirrors

So many, I can’t look away

I’m in a bad way

If I could fix the broken pieces

Then I’d have a happy mistake

[Bridge]

If I could bottle up a sunny day

So brilliantly

It’d wash away the sad mistakes

And I could hold my heart in a safe place

All I need to breathe

Is one happy mistake

[Outro]

Ooh

Ooh-ah

Make my

Happy mistake

Traduzione

[Strofa 1]

Recito in questa commedia

Commedia con parole tragiche

Il pubblico sorrideva

Fa il tifo per una scena assurda

[Pre-ritornello]

Posso provare a nascondermi dietro il trucco, ma lo spettacolo deve continuare

[Ritornello]

Mi sento così pazza

La mia testa è piena di specchi rotti

Così tanti che non riesco a distogliere lo sguardo

Sono messa male

Se potessi riparare i pezzi rotti

Allora avrei un felice errore

[Strofa 2]

Un carattere solitario

Ritratti di una ragazza drogata

Come sono diventata così dipendente

Dall’amore del mondo intero?

[Pre-Chorus]

Potrei provare a nascondermi dietro il trucco, ma lo spettacolo deve continuare

[Chorus]

Mi sento così pazza

La mia testa è piena di specchi rotti

Così tanti, che non riesco a distogliere lo sguardo

Sono in cattive acque

Se potessi riparare i pezzi rotti

Allora avrei un felice errore

[Bridge]

Se potessi imbottigliare una giornata di sole

Così brillantemente

Laverebbe via i tristi errori

E potrei tenere il mio cuore in un posto sicuro

Tutto ciò di cui ho bisogno per respirare

È un felice errore

[Outro]

Ooh

Ooh-ah

Fai il mio

Felice errore

