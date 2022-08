Joker 2: tutto quello che sappiamo sul film del villain DC

Come ormai tutti sanno il sequel di Joker, che molti indicano come Joker 2, si intitolerà Joker: Folie à Deux. Il film vedrà ancora una volta protagonista Joaquin Phoenix, il quale ha guadagnato un Oscar per il film, nei panni del villain. Insieme a lui vedremo molto probabilmente anche Lady Gaga.

Joker: Folie à Deux quando esce

Bisognerà attendere ancora un po’ prima di vedere Joker 2 sul grande schermo. La data d’uscita ufficiale è stata infatti programmata per il 4 ottobre 2024. Durante questo lasso di tempo avremo sicuramente modo di saperne di più sul progetto di cui si conosce soltanto il titolo ma nessun aspetto relativo alla storia.

Joker: Folie à Deux trama

Dal momento che non è stata rivelata una trama ufficiale è difficile dire di cosa parlerà Joker 2. Sicuramente incontreremo di nuovo Arthur Fleck il quale, stavolta, potrebbe non essere da solo.

Joker: Folie à Deux che cosa significa il titolo

Il titolo del film lascia infatti intuire che stavolta l’antieroe protagonista sarà accompagnato da una seconda figura che molti hanno già indicato come Harley Quinn. Non è chiaro se in effetti sarà proprio lei la figura femminile che accompagnerà Joker in questo nuovo capitolo, tuttavia non neghiamo che sarebbe molto interessante vedere questo personaggio portato sullo schermo in un modo differente rispetto a quanto già fatto da Margot Robbie.

Tuttavia il titolo di Joker 2 ha anche un significato ben più profondo e interessante. La “follia a due” di cui si parla fa infatti riferimento a quella che in psichiatria è nota anche come disturbo psicotico condiviso.

Le persone che soffrono di questa patologia tendono a trasmettersi i sintomi della stessa, anche se molto spesso si tratta di convinzioni deliranti e paranoiche.

Joker 2, il cast del film

Come già accennato in Joker 2 ritroveremo Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck/Joker. Lady Gaga è in trattative per interpretare la sua controparte femminile, di cui tuttavia non si sa ancora nulla di preciso.

