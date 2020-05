Habemus data di uscita! Nelle scorse ore la straordinaria Lady Gaga ha finalmente svelato, dopo diverse settimane, la tanto attesa data di uscita di Chromatica, il suo sesto studio album!

Ecco quando uscirà Chromatica di Lady Gaga!

La data di uscita ufficiale del nuovo progetto di Mother Monster è il prossimo venerdì 29 maggio.A confermarlo è stata la cantante con un post pubblicato sui suoi profili social.

The journey continues. You can officially join me on #Chromatica on May 29. ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz pic.twitter.com/VFIcMw2JE4 — Lady Gaga (@ladygaga) May 6, 2020

All’interrno di Chromatica, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, ci saranno tantissime collaborazioni! Gli artisti che hanno deciso di partecipare al progetto sono infatti Ariana Grande, le Blackpink e Elton John! A quanto pare, fra le altre cose, il secondo singolo estratto dal progetto sarà proprio Rain on me, la canzone insieme ad Ariana!



Il disco, come saprete, è stato anticipato nelle scorse settimane da Stupid Love, una vera e propria bomba scatenata e super ballabile. Chromatica di Lady Gaga sarà pubblicato a quasi 4 anni di distanza dallo splendido progetto Joanne. Se il disco precedente era impostato come prodotto dal sapore folk rock, qui Lady Gaga sembra proprio intenzionata a tornare alle sue origini electropop!

Qui sotto trovate la tracklist completa del nuovo album di Lady Gaga!

1. “Chromatica I”

2. “Alice”

3. Stupid Love”

4. “Rain On Me” (with Ariana Grande)

5. “Free Woman”

6. “Fun Tonight”

7. “Chromatica II”

8. “911″

9. “Plastic Doll”

10. “Sour Candy” (with Blackpink)

11. “Enigma”

12. “Replay”

13. “Chromatica III”

14. “Sine From Above” (with Elton John)

15. “1000 Doves”

16. “Babylon”

Chromatica è uno dei progetti discografici che sarebbe dovuto uscire ad aprile ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, è slittato. Siamo davvero molto felici di questo come back di Gaga e non vediamo l’ora di poter ascoltare quest’album che si preannuncia già incredibile!