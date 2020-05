Eight di IU ft. Suga: ecco il significato della canzone

Eight è il primo singolo che vede la collaborazione tra IU della band coreana BTS e la cantante Suga. Il video musicale, dal sapore futuristico, è in parte un cartone animato e in parte un live action ed è molto diverso dallo stile usuale di IU.

Questo singolo digitale è un pop rock con una miscela di emozioni analogiche e suoni molto in voga. IU e SUGA sono musicisti di 28 anni della stessa età e attirano l’attenzione degli ascoltatori con la loro miscela equilibrata di personalità uniche, mentre i due personaggi del racconto fondono la loro sinergia nella canzone.

La canzone parla di due adulti che dimenticano il loro passato, se stessi, il loro sogno, chi sono veramente e i ricordi della loro infanzia e adolescenza mentre vengono spazzati via dalla vita frenetica, accettandosi come quelli che non sono mai stati.

A parlare del significato di Eight è stato proprio il cantante dei BTS, attraverso questo comunicato:

“Se le canzoni precedenti erano storie con una morale in cui parlavo direttamente all’ascoltatore, Eight è come un breve romanzo di confessione del mio sé di ventotto anni a un personaggio immaginario a cui do del tu e a cui mi rivolgo con varie metafore. Non sono sicuro che provenga dai miei sentimenti personali o dall’atmosfera generale della società che sta attraversando periodi difficili, ma è probabile che la mia vita a 28 anni la ricorderò come un senso d’impotenza e di stanchezza ricorrente, e un desiderio per l”isola arancione” dove “noi” non eravamo tristi e potevamo essere liberi”.

Audio di Eight