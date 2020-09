Lady Gaga canta la canzone della pubblicità Valentino: ecco il titolo

La pubblicità di Valentino per Voce Viva, la fragranza creata da Pierpaolo Piccioli, gode di uno stupendo brano, alla cui creazione hanno partecipato Lady Gaga ed Elton John. La canzone si intitola Sine From Above. La popstar italoamericana e l’artista musicale britannico hanno unito le forze creando un brano d’effetto, che ben si sposa con la delicatezza e la raffinatezza del profumo. Una nota riporta: “Immaginata come una voce che diffonde un messaggio in tutto il mondo, Voce Viva invita ogni donna a sfiorare i cuori, ispirare gli altri e dare vita ai propri sogni”.

LADY GAGA: IL VIDEO DELLO SPOT VOCE VIVA

Per invitare ogni persona a far sentire e vivere i propri sogni, Valentino ha scelto Lady Gaga, eccellente artista musicale statunitense vincitrice Oscar, Grammy, Bafta e Golden Globe nello stesso anno per la sua eccezionale interpretazione in A star is born. Pierpaolo Piccioli ha dichiarato: “Lady Gaga è simbolo di libertà, consapevolezza di sé, di un cuore puro. La sua partecipazione a questa campagna eleva il potere simbolico del progetto”. Piccioli ha proseguito reputando la cantante italoamericana un’icona generazionale. L’artista vuole dare un messaggio di libertà, consapevolezza di sé e uguaglianza, il medesimo sostenuto, come espresso da Pierpaolo Piccioli, dalla comunità Valentino. Il creatore della fragranza Voce Viva si è dichiarato orgoglioso di avere Lady Gaga in questo progetto. Qui di seguito vi mostriamo il video dello spot completo di Voce Viva.

Valentino - Voce Viva

Qui invece il link al brano completo di Lady Gaga ed Elton John

DISPONIBILE L’ALBUM CHROMATICA

È finalmente disponibile in tutto il mondo Chromatica, il nuovo album di Lady Gaga, il sesto a essere precisi. L’album ha debuttato su iTunes in 58 paesi posizionandosi al primo posto. E questo è solamente l’inizio! Il disco, prodotto da Lady Gaga e BloodPop comprende collaborazioni con Ariana Grande, Elton John e le Blackpink. Il primo singolo tratto dal disco, Stupid Love, ha debuttato al n. 1 di iTunes in 58 paesi superando quota 235 milioni di stream nel mondo e diventando anche la 16esima top ten di Lady Gaga nella Billboard Chart.

