Blackpink: How You Like That nella pubblicità di Spotify Italia

How you like that, singolo delle Blackpink che ha infranto più di un record, è stato inserito nella nuova pubblicità di Spotify Italia, in onda su Canale 5 e su Italia 1.

Lo spot ha ovviamente acceso l’entusiasmo dei tantissimi fan italiani della band sudcoreana, ormai sempre più famosa anche nel nostro Paese. Ecco la pubblicità, ripresa da uno dei fan che sono già riusciti a vederla e a postarla sui loro profili social:

RAGAA SU CANALE 5 HANNO MESSO UNA PUBBLICITÀ DI SPOTIFY METTENDO UNA CANZONE DELLE BLACKPINKKKK SUDUDU @_blackpinkita @Blackpink__ita pic.twitter.com/V2s6A4Jupz — 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑘𝑜𝑜𝑘 🧡 (@ilovebtsblackp1) September 14, 2020

Lisa, Jisoo, Rosé e Jennie saranno le protagoniste assolute di Blackpink: Light Up the Sky, uno speciale docu-film che racconterà la loro storia.

Il film, diretto da Caroline Suh, includerà una serie di interviste esclusive con le ragazze, immagini del tutto inedite anche per i fan più incalliti. Il documentario sarà insomma un viaggio che ci accompagnerà dai primi passi nel mondo della musica del gruppo fino al successo globale.

Il documentario si chiuderà infatti con la storica esibizione delle ragazze al Festival Coachella 2019! Ma le sorprese non sono certo finite qui! Per l’occasione, infatti la celebre piattaforma di streaming ha deciso di farci un regalo davvero eccezionale. A partire dal 14 ottobre, giorno in cui il documentario delle Blakcpink sarà online, potrete cambiare la vostra immagine profilo Netflix con una delle 4 cantanti! OMG!

Il documentario Blackpink Light up the sky, vi ricordiamo, arriverà ad una decina di giorni di distanza dalla pubblicazione dell’attesissimo The Album. Stiamo parlando del primo vero disco delle ragazze, un esordio che i fan di tutto il mondo aspettano praticamente da tre anni.

All’interno dell’album (è forse questa la tracklist?) troveremo anche il singolo di lancio How you like that. Ma non solo! The Album delle Blackpink avrà infatti al suo interno anche Ice Cream, la collaborazione con la nostra adorata Selena Gomez.