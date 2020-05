Il nuovo album di Lady Gaga, Chromatica sta per arrivare! L’attesa per il nuovo lavoro di Miss Germanotta è praticamente finita e i Little Monsters non dovranno aspettare ancora a lungo per avere tra le mani l’album della cantante e attrice.

Chromatica è il suo sesto album da solista ed è stato anticipato dai singoli Stupid Love e da Rain On Me, cantato insieme ad Ariana Grande. Questo brano sta già spopolando tra i fan delle due artiste di origini italiane, così come anche il primo singolo che dopo 12 settimane è ancora nella Top 3 dei brani più passati in radio.

Dove acquistare Chromatica di Lady Gaga

Il nuovo album sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, Lady Gaga ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato che potete trovare in esclusiva sul sito ufficiale della cantante: ladygaga.com





La tracklist di Chromatica

Chromatica I Alice Stupid Love Rain On Me feat Ariana Grande Free Woman Fun Tonight Chromatica II 911 Plastic Doll Sour Candy feat Blackpink Enigma Replay Chromatica III Sine from above feat Elton John 1000 Doves Babylon

La versione deluxe conterrà anche te bonus tracks con due remix e il brano Love Me Right.