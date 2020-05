Ci sono delle belle notizie in arrivo per tutti i visitatori di Mirabilandia e Gardaland, i due parchi di divertimento più grandi e frequentati in Italia! I resort hanno infatti annunciato le rispettive date di riapertura, dopo l’emergenza Covid-19.

Gardaland e Mirabilandia: ecco quando riapriranno!

Viaggia a Gardaland e Mirabilandia con l’offerta Flixbus!

Per quanto riguarda il parco di divertimenti di Prezzemolo, sulle rive del lago di Garda, la data di riapertura prevista è il 13 giugno. Il gruppo veneto ha fatto sapere di aver elaborato in questi mesi un Protocollo di Riapertura in Salute e Sicurezzà che rispetta le indicazioni di Inail e regione Veneto, accogliendo i suggerimenti forniti dall’Associazione Internazionale dei Parchi Divertimento.

La data di riapetura prevista per Mirabilandia, in provincia di Ravenna, è invece il 20 giugno prossimo.

Ovviamente, entrambi i parchi di divertimento hanno tenuto a specificare le modalità con cui i clienti verranno accolti. Sia Gardaland sia Mirabiladia, infatti, accoglieranno un numero limitato di persone, per assicurare a tutti quanti il distanziamento sociale.

Ovviamente, a tutti (staff compreso) sarà richiesto di indossare le mascherine e saranno a disposizione ovunque i gel igienizzanti per le mani. Le attrazioni verranno inoltre costantemente sanificate, mentre per gli spettacoli all’aperto sarà garantito il distanziamento fra i posti. Le attrazioni al chiuso per il momento rimarranno chiuse, quelle all’aperto invece saranno fruibili.

Sia Gardaland sia Mirabilandia hanno messo in atto un sistema di prenotazione dei biglietti online.

Il biglietto di ingresso online a data fissa al Parco Gardaland avrà un costo di 35 euro per gli adulti e di 30 euro per il ridotto. Per l’acquisto dei biglietti e per ulteriori informazioni, consultare il sito www.gardaland.it.

Il biglietto per l’entrata a Mirabilandia per gli adulti sarà del 37,90 euro, mentre il biglietto per i bambini (fino ai 140 cm) sarà di 31,90 euro.

Per maggiori informazioni sui biglietti e gli ingressi a Mirabilandia vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del parco.