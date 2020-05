Lady Gaga: come partecipare al lancio di Chromatica con Lilly Meraviglia

Manca ormai davvero pochissimo all’arrivo dell’atteso nuovo album di Lady Gaga, Chromatica. Il sesto album della cantante è stato anticipato dal singolo Stupid Love e da Rain On Me, in collaborazione con Ariana Grande che è già diventato un successo mondiale conquistando le classifiche su Spotify e posizionandosi bene anche in Italia.

Chromatica sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, Gaga ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato disponibile sul sito ufficiale ladygaga.com.





Il party online con Lilly Meraviglia per il lancio dell’album di Lady Gaga

Ma le sorprese per i fan non finiscono qui. I fan di Stefany Germanotta avranno la possibilità di festeggiare, anche se in modo virtuale, l’uscita del disco seguendo a partire dalle ore 19:00 il profilo ufficiale della creator Lilly Meraviglia (@lillymeraviglia). La celebre creator italiana suonerà i brani del disco in un Dj Set in diretta su Instagram, li commenterà e festeggerà insieme a tutti i fan, che insieme a lei potranno imparare a conoscere le nuove tracce di Chromatica, e scatenarsi sulle loro note trascorrendo una serata insieme all’insegna di musica e divertimento.

Alcuni fortunati fan di Lilly e di Lady Gaga potranno intervenire collegandosi in una diretta condivisa, e tutti gli altri potranno interagire con commenti in diretta. E voi parteciperete all’evento live questo venerdì?