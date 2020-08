Kanye West vuole creare JesusTok, la versione cristiana di TikTok!

Quando pensi di averle sentite tutte, Kanye West torna a stupirti lasciandoti senze parole. Nelle scorse ore, il rapper di Atlanta ha dichiarato di volersi dare (anche) alla creazione di una nuova app. Un’app che, tenetevi forte, potrebbe diventare potenzialmente la versione cristiana di TikTok! OMG!

Kanye West, ormai lo conosciamo molto bene, è abituato a delirare su Twitter. L’artista, al netto del suo misto di genio e follia, è anche un fervente cristiano. In tempi non sospetti infatti il rapper si è “convertito” alla fede, dando persino vita ad un vero e proprio album gospel ispirato al Vangelo.

Nessuno, tuttavia, si sarebbe potuto aspettare da parte sua una proposta così folle. TikTok, ad oggi, è anche e soprattutto una piattaforma per la condivisione di video divertenti e spensierati. Non sempre, in ogni caso, i suoi contenuti sono proprio family friendly. Da qui la proposte di Kanye, che lo vorrebbe di fatto rendere uno strumento di Dio. Un mezzo utile, probabilmente, anche per fare proselitismo per Gesù Cristo in persona.

Ecco i tweet dove Kanye West ha proposto l’apertura del TikTok cristiano!

A VISION JUST CAME TO ME… JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY — ye (@kanyewest) August 17, 2020

WE PRAY WE CAN COLLABORATE WITH TIK TOK TO MAKE A CHRISTIAN MONITORED VERSION THAT FEELS SAFE FOR YOUNG CHILDREN AND THE WORLD IN JESUS NAME AMEN — ye (@kanyewest) August 17, 2020