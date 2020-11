Elezioni USA 2020: ecco quanti voti ha preso Kanye West

Come (forse) ci si poteva aspettare, le Elezioni USA 2020 avranno un vincitore non esattamente scontato. La sfida fra i candidato democratico Joe Biden e il presidente uscente Donald Trump, infatti, è stata molto più combattuta del previsto. Il risultato certo lo avremo soltanto nelle prossime ore, ma c’è un’altra domanda fondamentale che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. Quanti voti ha preso Kanye West?

Quanti voti ha preso Kanye West alle Elezioni USA 2020 (e la sua reazione)

In uno dei suoi deliri di onnipotenza, Kanye West aveva annunciato che si sarebbe candidato alla casa bianca lo scorso luglio. Del perché non sarebbe mai riuscito a diventare presidente (e forse è meglio così) vi avevamo raccontato qui. Eppure Kanye non si è arreso e a fronte di uno sforzo economico di 12 milioni (!) di dollari ha portato avanti la sua campagna.

Kanye West, a poche ore dallo spoglio dei voti, ha fra l’altro confermato di aver votato per sé stesso a queste elezioni USA 2020. Non lo stesso possiamo dire della moglie Kim Kardashian, sostenitrice di Joe Biden. Kim ha infatti messo mi piace ad un post del rapper Kid Cudi a supporto del candidato democratico.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it’s for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Ma quindi, alla fine, quanti voti ha preso Kanye West? A rivelarcelo è Deadline tramite i dati di Associated Press, che riporta un totale di circa 60.000 voti sparsi in 12 stati. Il conteggio riportato dal giornale fa riferimento ad un totale di 59.781 voti. Visto e considerato che causa Covid quest’anno le Elezioni USA si sono svolte anche via posta, è legittimo pensare che una volta terminato il conteggio di supereranno di poco le 60.000 preferenze. A quanto sembra, Kanye avrebbe riscosso un discreto successo in Tennessee, dove ha ottenuto oltre 10.000 voti.

Qui sotto trovate il numero totali di voti raccolto da Kanye per ogni stato dove ha potuto candidarsi.

Arkansas: 4040

Colorado: 6,127

Idaho: 3092

Iowa: 3,197

Kentucky: 6,259

Louisiana: 4,894

Minnesota: 7654

Mississippi: 3,117

Oklahoma: 5,590

Tennessee: 10,195

Utah: 4,311

Vermont: 1,255

Kanye West, in ogni caso, non sembra aver preso troppo male la sconfitta. Con un nuovo tweet pubblicato in nottata, l’artista pare proprio aver ammesso di aver perso.