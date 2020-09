Nessa Barrett contro i paparazzi per un video in cui piange

Nessa Barrett è stata un argomento piuttosto caldo sui social media per un bel po’ di tempo, soprattutto per la spinosa questione che ha coinvolto lei, Chase Hudson e Charli D’Amelio.

A parte questo drama, la cantante è stata relativamente apprezzata online, guadagnando una discreta notorietà per la sua canzone Pain, anche se alcuni critici l’hanno accusata di aver copiato il video musicale della cantante Madison Beer, Selfish.

Recentemente, Nessa si è esposta su Twitter per implorare i paparazzi di lasciarla sola mentre lotta per la sua salute mentale.

my mental health issues are so serious and personal don’t record me while i’m going through something and post it pls

— ness (@nessaabarrett) September 2, 2020