Lizzo: durante un concerto replica alle dichiarazioni di Kanye West sul suo peso

Nel corso del suo concerto tenutosi venerdì scorso a Toronto in Canada, la cantante Lizzo sembra aver fatto allusione a Kanye West.

Alcune sue parole pronunciate durante il live sarebbero, dunque, una risposta alle affermazioni che a sua volta il rapper aveva rivolto nei suoi confronti, in una recente intervista rilasciata a Fox News.

Nel video in possesso della rivista TMZ, infatti, la cantante di 2 Be Loved (I’m ready) si è pronunciata così:

“Mi sento come se tutti in America avessero il mio nome in bocca senza una ragione materna. Mi sto occupando dei miei affari grassi, neri e belli!”.

L’artista ha anche chiesto scherzosamente al pubblico se poteva rifugiarsi nel loro “grande e bianco nord” e ha dichiarato con tono ironico di aver addirittura provato a cercare un marito canadese al fine di ottenere la doppia cittadinanza.

Nell’intervista incriminata, il rapper aveva parlato dell’aspetto fisico dell’artista, sostenendo la sua disapprovazione riguardo il body positivity di cui la cantante è portavoce:

Quando Lizzo perde 10 chili e lo annuncia, i robot (termine utilizzato per definire gli utenti di Instagram) la attaccano per aver perso peso, perché i media vogliono far emergere la percezione che il sovrappeso sia il nuovo obiettivo quando in realtà è malsano (…). Mettiamo da parte il fatto se si tratti di moda o se qualcuno pensa che sia attraente, a ciascuno il suo. In realtà è clinicamente malsano e, per le persone, promuoverlo… è demoniaco. È un genocidio della razza nera. Vogliono ucciderci in ogni modo possibile.