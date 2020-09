Pretty Little Liars: il creatore di Riverdale sta lavorando al reboot!

Pretty Little Liars è stata una delle serie più amate (e da alcuni odiata) degli ultimi anni. Ha avuto due spin-off Rosewood e The perfectionists e un reboot asiatico (scopri i dettagli qui). Ieri abbiamo avuto la prima conferma ufficiale di un reboot in lavorazione. Ecco i primi dettagli

Non sappiamo ancora quale emittente lo trasmetterà anche se voci di corridoio parlano di HBO Max, che già ha in cantiere il revival di Gossip Girl. Roberto Aguirre Sacasa (creatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina ndr) ha infatti accettato il compito, non facile, di sviluppare un reboot di Pretty Little Liars. Al suo fianco avrà anche Leslie Morgenstein e Gina Girolamo. Questa versione alternativa rappresenterà una storia completamente nuova con nuovi personaggi da quanto leggiamo su Deadline.

Ulteriori dettagli o commenti non sono stati ancora resi noti. Non sappiamo nemmeno se la creatrice originale della serie Marlene King avrà un ruolo in questo progetto. In attesa di ulteriori informazioni vi mostriamo come il pubblico di Twitter ha accolto la notizia. Per alcuni è una pessima idea mentre altri sperano che questo reboot sia più fedeli ai libri e sopratutto meno caotico.

Ecco le reazioni su Twitter dopo l’annuncio del reboot di Pretty Little Liars:

Magari l’ipotetica serie reboot di #PrettyLittleLiars riuscirà meglio della prima considerando le assurde spiegazioni che ci hanno dato 😅 — Chiara.° (@chiara_7c) September 3, 2020

MARLENE. PLEASE. Stop this madness… We don’t want a reboot or a revival or anything other than Season 2 of The Perfectionists, and we sure as Hell don’t want anything PLL-related on FreeForm where it will be slaughtered. @imarleneking #PrettyLittleLiars — Pretty Little Liars Wiki (@PLLTVWiki) September 3, 2020