Kanye West e Kim Kardashian divorziano? A quanto pare sì, almeno stando a quello che ci dicono non una ma diverse fonti statunitensi.



Prima su Page Six, poi su TMZ sono infatte arrivate indiscrezioni sul divorzio, ormai imminente, fra Kanye West e Kim Kardashian. Proviamo a fare un po’ di ordine.

Kanye West e Kim Kardashian divorziano? Ecco cosa sappiamo

Partiamo da un presupposto: Kanye West non è esattamente una persona stabile da un punto di vista psicologico. I suoi problemi (è dichiaratamente bipolare) sono stati raccontati dalla stessa Kim Kardashian in diverse occasioni. La situazione sembra essersi fra l’altro aggravata nel corso dell’assurda campagna elettorale di West a presidente degli Stati Uniti.

Le voci su un divorzio fra i due circolano da anni. Ma adesso pare che la situazione sia precipitata a tal punto da richiedere un cambio di direzione.

Molte fonti anomime hanno raccontato che per la coppia il 2020 è stato un anno molto burrascoso. Ad un certo punto, Kim sarebbe stata sul punto di lasciare il marito. Successivamente, tuttavia, Kim avrebbe desistito per assisterlo in occasione di un pesante sfogo bipolare.

Quello che sappiamo per ora è che entrambi sono in questo periodo seguiti da un legale, che si occuperà del loro caso. A nulla, purtroppo, è servita una vacanza riparatrice che i due hanno fatto a fine 2020.

TMZ, in ogni caso, ha tenuto a precisare dei punti. Stiamo parlando di possibilità, e non di certezze. La loro relazione è complicata, ma questo non significa che ci siano stati tradimenti o scontri sulla gestione dei figli. La coppia, sposata dal 2014, ha dato al mondo 4 splendidi bambini.

In questo articolo PageSix, va detto, è stata più tranchant. Secondo la rivista, Kim letteralmente “non ne può più”- Staremo a vedere…per ora nessuno dei due coniugi ha negato ne confermato i rumors.