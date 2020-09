Brava Emma Marrone, è così che si risponde agli haters! Nelle scorse ore, la cantante salentina si è ritrovata suo malgrado al centro di nuovi attacchi da parte di haters. Ma Emma, ormai la conosciamo bene, non le manda certo a dire a nessuno! Anche perché quello che è accaduto è davvero vergognoso.

Un hater razzista di Emma Marrone (anche piuttosto complottista) ha ripostato una vecchia foto dell’artista insieme a Kanye West. L’uomo si è (incredibile ma vero) che il rapper fosse un generico “ragazzo nero” a cui la cantante aveva offerto la cena!

Qui sotto trovate il post di Emma Marrone!

Questo “ragazzo nero” è kanye West.

E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese.

Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre? pic.twitter.com/OAmreqbocF — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 8, 2020

In breve tempo, il nome di Kanye West è schizzato in vetta ai TT italiani su Twitter. Decine e decine di persone hanno commentato, il post di Emma, appoggiando la cantante.





Il razzismo e il pregiudizio, purtroppo, fanno ancora parte della nostra società e sono un vero e proprio cancro da estirpare. Online, in particolar modo, certi atteggiamenti sembrano apparire ancora più volenti. Certo, è facile lanciare insulti indiscriminati quando si è dietro ad uno schermo. Ma questo, per fortuna, non significa che le azioni di ognuno non abbiano mai conseguenze. Ed Emma Marrone, in questo senso, ce ne ha dato una straordinaria prova! Siamo fieri di lei e di come, ogni giorno, si batta contro queste forme di cyberbullismo! Ce ne vorrebbero di più di artiste come lei!