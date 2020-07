Lo scorso 20 luglio è ufficialmente iniziata (per quanto possa suonare assurdo) la campagna elettorale di Kanye West. Il rapper di Atlanta, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, ha infatti deciso di mantenere la parola data qualche anno fa ai VMA’S. Alle prossime elezioni USA 2020, infatti, ci sarà proprio anche il buon Kanye.

Ebbene, domenica Kanye West si è presentato in South Carolina per il suo primo vero evento elettorale. Di fronte al pubblico presente, ebbene, l’artista è letteralmente scoppiato in lacrime. Il suo comizio, insomma, si è trasformato in una specie di dramma shakespeariano.

Il rapper, a quanto sembra, si è particolarmente emozionato ricordando i suoi genitori. La madre Donda, alla quale era molto legata, è morta nel 2007 a causa delle complicazioni legate ad un intervento di liposuzione.

Qui sotto potete trovare il siparietto che Kanye West ha regalato ai suoi potenziali elettori in South Carolina

Oh my God, what is happening pic.twitter.com/4wWgT6tw8O — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 19, 2020

La campagna elettorale di Kanye West per le Elezioni 2020, insomma, non parte esattamente nel migliore dei modi. West, al di là di quanto accaduto al suo primo comizio, ha fra l’altro gran poche chance di vincere queste elezioni.

L’artista si dovrà infatti presentare per forza di cose come terzo partito indipendente, visto che i termini per la candidatura fra Repubblicani e Democratici è scaduto da tempo. Kanye West, per poter sostenere concretamente la sua candidatura, sarà inoltre costretto a gestire una burocrazia non indifferente in ogni singolo stato.

Nel frattempo, al di là della politica, Kanye West non ha certo intenzione di abbandonare la musica. Proprio poche ore fa l’artista ha annunciato l’arrivo del suo nuovo disco, intitolato Donda.