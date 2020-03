KanyeWestIsOverParty: Un video dimostra che Taylor Swift aveva ragione!

La lite infinita tra Taylor Swift e Kanye West ha un nuovo capitolo e questa volta potrebbe essere quello definitivo. Sono passati tanti anni da quando #TaylorSwiftIsOverParty era trending topic su Twitter, ma oggi TayTay si è presa la sua meritata rivincita.

Stamattina ci siamo svegliati, infatti, con l’hashatag #KanyeWestIsOverParty che ci informa che è uscito un video che prova che Taylor Swift ha sempre detto la verità su ciò che è accaduto tra lei e Kanye e che Kim Kardashian aveva manipolato il video per far sembrare che suo marito fosse la vittima di tutta questa storia.

Ma se vi siete persi i capitoli precedenti, ecco un piccolo riassunto!

Cosa è successo tra Taylor Swift e Kanye West:

La lite tra Taylor e Kanye è iniziata nel lontano 2009 quando il rapper ha interrotto una cerimonia di premiazione per dire che Taylor non si meritava il premio che stava accettando, ma che quella statuetta doveva essere assegnata a Beyonce. Questa vicenda ha avuto una grandissimo impatto sia sulla carriera che sulla vita personale di entrambi.

Nonostante il pubblico l’avesse percepita come una vittima, Taylor Swift, come spiega nel documentario Miss Americana, la ricorda come un’esperienza traumatica che l’ha segnata profondamente. Passano gli anni e, si pensa grazie all’intercessione di Jay-Z, Taylor e Kanye tornano a parlarsi ed a cercare di costruire un’amicizia. Come ha confessato successivamente però Taylor Swift, qualcosa era stato viscido sin dall’inizio.

Nel 2016 Kanye West pubblica la canzone Famous nella quale cita Taylor Swif dicendo: “I feel like me and Taylor might still have sex. /Why? I made that b**** famous” (Sento che io e Taylor Swift potremmo fare sesso. Perché? Perché ho reso quella pu*****na famosa”. La canzone era accompagnata da un video nel quale Kanye e Kim Kardashian era nudi a letto con dei sosia di personaggi famosi, tra cui Taylor.

#TaylorSwiftIsOverParty:

Dopo la pubblicazione del brano, il team della cantante aveva fatto sapere ai media che Taylor non per nulla felice del brano e che il modo in cui l’aveva dipinta Kanye l’aveva ferita. Lei ammetteva di aver ricevuto una telefonata nella quale il rapper l’aveva informata della canzone e delle parti su di lei, ma che non le aveva mai detto che l’avrebbe chiamata “bi***” ne del video.

Kim Karashian, per difendere il marito, aveva poi pubblicato un estratto video della telefonata tra Taylor e Kanye, nel quale si sentiva la cantante approvare la canzone; il tweet era accompagnato dall’ormai celebre emoji del serpente, che poi Taylor ha scelto con simbolo della sua rinascita. Dopo il #TaylorSwiftIsOverParty, la cantante è sparita per un anno e poi ha pubblicato il disco Reputation nel quale racconta le conseguenze di questo evento nella sua vita.

In Miss Americana Taylor parla di questo periodo e di come tutto l’odio che ha ricevuto online abbia influenzato negativamente la sua vita: “Sai quante persone devono odiarti perché #TaylorSwiftIsOverParty sia trending topic in tutto il mondo” dice nel documentario.

Che rabbia che mi sale se penso a tutto lo schifo che le hanno fatto passare. Sono così felice che sia uscita finalmente TUTTA la verità. #TaylorToldTheTruth #KanyeWestIsOverPartypic.twitter.com/Xf2Kz3ZG0A — love, gaius 🦋 (@ccrvelsvmmer) March 21, 2020

Il momento della verità:

Oggi però Taylor Swift ha avuto la sua rivincita! E’ uscita online, infatti, la versione integrale della conversazione tra lei e Kanye West di quattro anni fa, che dimostra che lei ha sempre detto al verità. In questa versione del video, infatti, si sente Kanye dirle che la seconda parte del testo su di lei dice: “I made her famous”, al quale Taylor risponde dicendo che lei a quel punto aveva già venduto 7 milioni di dischi, ma se lui non la conosceva, ci sta che questa sia la sua prospettiva.

Nella conversazione non viene menzionata mai la parola “bi***” che in effetti cambia tutto il senso della frase. Questo video dimostra anche che Kim Kardashian ha deliberatamente tagliato il video per far sembrare suo marito la vittima di Taylor e non il contrario. Chi è la vera vipera?!

Ecco la parte della conversazione tra Taylor Swift e Kanye West che non abbiamo mai sentito: