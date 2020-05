Jonas Brothers: ecco il video ufficiale di X (testo e traduzione)

I Jonas Brothers hanno rilasciato il loro nuovo singolo X in collaborazione con l’artista latinoamericana Karol G. Giusto in tempo per l’arrivo dell’estate, questo brano si candida a diventare un tormentone per la stagione calda.

Per la prima volta X è stato presentato nel documentario Happiness Continues, in onda su Amazon Prime Video, e subito i fan sono impazziti per la canzone tanto da richiedere alla band di tre fratelli di rilasciarla subito.

Scopri qui sotto video, testo e traduzione di X dei Jonas Brothers:

Video di X dei Jonas Brothers:

Jonas Brothers ft. KAROL G - X (Official Lyric Video)

Testo:

Yeah, ooh la la

By the pool

We’re singing bailando

Turned down lights

With a view, yeah

Keeping those blinds close

(Yeah)

She said I wanna find somebody

By nightfall

Ooh na na

Could it be

Yeah baby I like you

Oh watching her move

I was lost in the rhythms

And she pulled me close

By the look in her eyes

Don’t know her name

But I know that I need her

She said

No, you won’t be lonely tonight

She said

Ooh ooh ooh

Kiss me like your ex is in the room

Don’t you be afraid of something new

If you play it right, you can be that someone

Yeah, that someone who

(Won’t leave me lonely tonight)

Yeah yeah yeah

Yeah yeah yeah

Yeah

Ooh la la

Make a move

Yeah baby

By last call

Full moon night

With the lights off

Baby your eyes glow (yeah)

Don’t know why

But I feel like I’m gon go psycho

Ooh la la

If it’s cool

Yeah baby

I’d like to

Oh watching her move

I was lost in the rhythms

And she pulled me close

By the look in her eyes

Don’t know her name

But I know that I need her

She said

No, you won’t be lonely tonight

She said

Ooh ooh ooh

Kiss me like your ex is in the room

Don’t you be afraid of something new

If you play it right, you can be that someone

Yeah, that someone who

(Won’t leave me lonely tonight)

( Karol G)

Caliente

Te pongo caliente

No te de miedo vivir algo diferente, eh eh

Las ganas no se equivocan

Pon tu lengua en mi boca

Vive la vida loca, loca, loca, loca

Toda la noche bailando contigo

Suave y salvaje como un animal

Yo sé que te gusta, pero esto es prohibido

Yo me voy contigo, dame una señal

She said

Ooh ooh ooh

Kiss me like your ex is in the room

Don’t you be afraid of something new

If you play it right, you can be that someone

Yeah, that someone who

(Won’t leave me lonely tonight)

Uh uh uh…

Tonight

[Joe Jonas] Someone who

You won’t be lonely tonight…

Traduzione:

Yeah, ooh la la

in piscina

cantiamo ballando

spegniamo le luci

con una vista, sì

teniamo le persiane chiuse

Yeah

lei dice voglio trovare qualcuno

nella notte

Oh nana

potrebbe essere

sì baby mi piaci

oh guardandola ballare mi sono perso nel ritmo

e lei mi avvicina a sé

con lo sguardo dei suoi occhi

non conosco il suo nome

ma so che ho bisogno di lei

lei dice

no, non sarai da solo stanotte

lei dice

oh, oh, oh

baciami come se la tua ex fosse nella stanza

non aver paura di qualcosa di nuovo

se giochi bene le tue carte, potresti essere quel qualcuno

sì, quel qualcuno

che non mi lascerà da sola stanotte

Yeah yeah yeah

Yeah yeah yeah

Yeah

Oh la la

fai una mossa

sì baby, all’ultima chiamata

notte da luna piena

con le luci spente i tuoi occhi brillano

non so perché

ma mi sento come se dovessi diventare pazzo

oh la la

se è caldo sì baby, mi piace

oh guardandola ballare mi sono perso nel ritmo

e lei mi avvicina a sé

con lo sguardo dei suoi occhi

non conosco il suo nome

ma so che ho bisogno di lei

lei dice

no, non sarai da solo stanotte

lei dice

oh, oh, oh

baciami come se la tua ex fosse nella stanza

non aver paura di qualcosa di nuovo

se giochi bene le tue carte, potresti essere quel qualcuno

sì, quel qualcuno

che non mi lascerà da sola stanotte

caldo

ti faccio caldo

non aver paura di vivere qualcosa di diverso

questo desiderio non è sbagliato

la tua lingua nella mia bocca

la vita è folle, folle, folle

tutta la notte ballando insieme a te

lentamente e in modo selvaggio come un animale

so che ti piace ma è proibito

vengo con te, dammi un segnale

lei dice

oh, oh, oh

baciami come se la tua ex fosse nella stanza

non aver paura di qualcosa di nuovo

se giochi bene le tue carte, potresti essere quel qualcuno

sì, quel qualcuno

che non mi lascerà da sola stanotte

uh uh

qualcuno che

non sarà solo stanotte