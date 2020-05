The Umbrella Academy 2: Svelata la data di uscita con un video!

Netflix in questi giorni è in vena di annunci come il recente trailer di La vita bugiarda degli adulti. Le ultime produzioni sono molto interessanti, vi abbiamo recentemente parlato di Unorthodox che ci ha positivamente colpito. Oggi con un video annuncio la piattaforma ha svelato la data di uscita di The Umbrella Academy 2. Ecco tutti i dettagli

Netflix conferma oggi che la seconda stagione di The Umbrella Academy, la serie tratta dai popolari fumetti vincitori del premio Eisner, creati e scritti da Gerard Way e illustrati da Gabriel Bá, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 31 luglio 2020. Nel video annuncio i protagonisti hanno ricreato nelle proprie case la scena iconica della prima stagione, in cui si scatenano sulle note “I think we’re alone now” di Tiffany.

La nuova stagione conta 10 episodi e vedrà il ritorno degli attori protagonisti, tra cui Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min. Questi nuovi episodi erano molto attesi dai fan che infatti su Twitter hanno condiviso e ricondiviso la notizia.

Ecco il video con la data di uscita della serie Netflix:

The Umbrella Academy - Stagione 2 | Annuncio Esordio | Netflix Italia

