Ariana Grande risponde per le rime al rapper 6ix9ine: ecco cosa succede

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato della diatriba del rapper 6ix9ine contro Ariana Grande e Justin Bieber e la loro Stuck With U arrivata alla numero 1 della Billboard Hot 100. Ora che la chart è stata ufficializzata Ariana ha voluto dire la sua in merito alle parole dell’artista dando una bella strigliata al rapper.

Grazie a tutti coloro che hanno supportato questa canzone, questa causa e aver reso tutto questo reale. Vi amiamo così tanto. C’è tanto da celebrare oggi. A ogni modo vorrei dire alcune cose. Per tutti quelli che mi conoscono sanno che i numeri non sono la cosa che mi guidano. Sono grata di cantare. grata di avere persone che vogliono sentirmi. grata di essere qui del tutto. Non ho avuto una numero 1 per i primi 5 anni della mia carriera e non mi ha mai reso triste perché dal profondo del mio cuore, la musica è tutto per me. I miei fan sono tutto per me. non chiederei nient’altro.

Quindi con quante celebrazioni ci sono da fare oggi vorrei dire alcune cose, cosa che solitamente non faccio perché non mi piace avere a che fare con i drammi. I miei fan hanno comprato la canzone. I fan di JUSTIN hanno comprato la canzone. I NOSTRI fan hanno comprato la canzone ( non più di quattro copie per persona come dice la legge). Sono dei pazzi e io ringrazio Dio ogni giorno di averli nella mia vita. Non solo quando si battono per farci vincere (anche quando chiedo loro di non farlo, come avevo chiesto in questa occasione) ma perché sono tra le persone migliori che conosca.