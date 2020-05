Jonas Brothers: audio, testo e traduzione di Five More Minutes

I Jonas Brothers hanno rilasciato il loro nuovo brano, Five More Minutes, estratto dalla colonna sonora del documentario Happiness Continues. La canzone era stata presentata per la prima volta come performance durante i Grammy Awards 2020 ma non era ancora stata rilasciata una studio version.

Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Five More Minutes dei Jonas Brothers:

Audio di Five More Minutes dei Jonas Brothers: ascoltala su Amazon Music Unlimited!



Testo

Traduzione:

[Chorus] Give me five more minutesBaby, I’m not finished loving youI don’t wanna end it when we’re only just beginningGive me five more minutes [Verse] Do you think you could just wait a while?I know I could make it worth your whileI know that bein’ late, live just nowPlease say yesPlease say yes [Chorus] Give me five more minutesBaby, I’m not finished loving youI don’t wanna end it when we’re only just beginningGive me five more minutesGive me five more minutes

dammi altri 5 minuti

baby,non ho ancora finito con te

non voglio finirla quando siamo appena all’inizio

dammi altri 5 minuti

pensi che potresti aspettare un pochino?

io so che potrei valerne la pena

io so che sono stato in ritardo, dal vivo proprio adesso

per favore dimmmi di si

per favore dimmi di si

dammi altri 5 minuti

baby non ho ancora finito di amarti

non voglio che finisca quando siamo appena all’inizio

dammi altri 5 minuti

dammi altri 5 minuti