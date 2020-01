Jonas Brothers cantano il brano inedito Five More Minutes. VIDEO!

I Jonas Brothers si sono esibiti domenica 26 gennaio sul palco dello Staples Center di Los Angels durante la cerimonia dei Grammy Awards 2020. Oltre a presentare il loro ultimo singolo What A Man Gotta Do i tre fratelli, Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas hanno anticipato una nuova canzone (e forse l’arrivo molto presto di un nuovo album!)

I tre fratelli hanno, infatti, intonato Five More Minutes una ballad armoniosa che Kevin ha esplicitamente dedicato alla moglie Danielle fermandosi mentre stava suonando per darle un bacio.

Anyone else want to relive this JoBro moment at the #Grammys??

I’m here for the Jonas Brothers. 🙋🏻‍♀️ #Grammy #GrammyAwards #grammy2020

pic.twitter.com/slE0qaxOzj

— Amy Kawata TV (@AmyKawata) January 27, 2020