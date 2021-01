Una Demi Lovato senza peli sulla lingua che non le manderà a dire nel nuovo documentario che andrà in onda su Youtube, il prossimo 23 marzo. Occorrerà pazientare ancora un po’ e non abbiamo ancora neanche un trailer di questo nuovo racconto della cantante di Still Have Me, ma solo un annuncio fatto attraverso i suoi canali social.

Il documentario, dal titolo Dancing With The Devil fa partire tutta una serie di scenari possibili su quello che sarà il tema principale. Sicuramente tratterà della sua dipendenza da alcool e droghe che, qualche anno fa, le è quasi costata la vita. L’overdose e il ricovero in ospedale sono stati un campanello di allarme per Demi Lovato, che adesso sembra aver ritrovato la sua serenità. Tuttavia quello della sobrietà e dello spettro della dipendenza, non è l’unico argomento. E anzi, potrebbe essercene uno ancora più succulento.





Dopo il rilascio del suo singolo I Love Me, l’ex stellina Disney aveva dichiarato di essere pronta a raccontare la sua verità anche sul suo passato musicale e ciò implicava il suo ex manager Phil McIntyre e la sua amicizia e rapporto professionale con i Jonas Brothers. Dopo le shade abbastanza evidenti nel video di quel singolo, Demi Lovato potrebbe essere pronta a raccontare nuovi aneddoti fino ad ora mai espressi.

Avevo davvero tantissimo da dire, ma sapevo di doverlo fare nel modo giusto. Ringrazio i miei amici, la famiglia e i fan per essere stati al mio fianco durante tutti questi anni. Sono felice di poter condividere finalmente con voi questa storia, che tengo conservata da 2 anni.