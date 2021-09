JoJo Siwa contro Nickelodeon: “Non mi fanno cantare le mie canzoni”

JoJo Siwa ha espresso la sua frustrazione con Nickelodeon. La star di 18 anni si è rivolta ai social media per protestare con la compagnia d’ intrattenimento, affermando che le stanno impedendo di eseguire le sue canzoni durante il suo prossimo tour.

“Esco in tournée a gennaio. Il mio film musicale è appena uscito (con 6 nuove canzoni originali)” ha twittato JoJo. “Nickelodeon mi ha detto oggi che non mi è permesso eseguire/aggiungere nessuna delle canzoni del film al mio spettacolo. Queste sono le MIE canzoni, la MIA voce, la MIA scrittura. Ti sembra giusto???”

JoJo sta per intraprendere, dunque, il suo JoJo Siwa D.R.E.A.M. di Nickelodeon. Il tour prenderà il via il 13 gennaio 2022 dopo essere stato rinviato due volte a causa della pandemia. JoJo aveva in programma di eseguire canzoni dai suoi recenti EP.

Solo poche settimane fa, inoltre, JoJo ha pubblicato il suo film musicale, The J Team, su Paramount+. Il film è stato prodotto da Nickelodeon Films.

“Non c’è motivo per cui questa musica non debba essere inclusa”, ha aggiunto la popstar su Twitter. “Lavorare per un’azienda come un vero essere umano, trattato solo come un marchio è divertente finché non lo è”.

Al momento, Nickelodeon non ha affrontato ancora pubblicamente le affermazioni di JoJo Siwa.