JoJo Siwa è fidanzata? Ecco cosa ha rivelato su TikTok

JoJo Siwa ha trovato un modo di dire ai suoi fan che non è più single?! La ballerina, cantante ed imprenditrice 17enne ha pubblicato un video su TikTok nel quale potrebbe aver confermato di essersi fidanzata con qualcuno. JoJo ha pubblicato un video con una di quelle challenge nella quale bisogna abbassare le dita se si è in accordo con quello che dice il narratore.





La ragazza ha abbassato le dita a quasi tutte le domande, tra cui hai fratelli? hai delle Nike? Ti sei mai messa le dita naso? ecc; tutti i suoi fan, però, hanno notato che non si è mossa quando il narratore ha detto: abbassa il dito se sei single. JoJo Siwa non ha mai confermato di essere fidanzata o di avere una crush per qualcuno, ma questa “dichiarazione” su TikTok pare cambiare le carte in tavola.

Con chi è fidanzata JoJo Siwa?

JoJo Siwa sembra aver confermato di non essere single, ma con chi è fidanzata?! Non ci sono molte informazioni in merito, ma negli scorsi mesi l’influencer è stata al centro del gossip per una possibile relazione con un suo amico d’infanzia, Elliot Brown.

Ai tempi, però, JoJo aveva negato che si trattasse del suo ragazzo: “Elliot è un mio amico… oddio lo conosco da quando ha 8 anni. E’ venuto qui e ci siamo divertiti, è una ragazzo fantastico. La sua famiglia è meravigliosa. Siamo amici da sempre” ha detto a Jason Kennedy di E!.

“Nelle nostre famiglie ci dicono sempre che saremmo carini insieme. Posso dire che sono molto felice di vederlo questo weekend. Spero che torni presto. E’ fantastico” ha continuato e quando il giornalista le ha chiesto se lei pensa che siano carini insieme ha risposto: “Si lo penso anche io!”. Elliot è anche stato protagonista del video di JoJo Siwa, Only Getting Better.

JoJo Siwa - Only Getting Better (Official Video)

Non sappiamo se il misterioso fidanzato di JoJo Siwa sia Elliot oppure se qualcun altro abbia avuto la fortuna di conquistare il suo cuore, in ogni caso le auguriamo tutta la felicità possibile!