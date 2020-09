Kim Kardashian annuncia la chiusura del reality Keeping Up with the Kardashians (Al passo con i Kardashian in italiano)! Lo show, come saprete, era incentrato sulla sua vita professionale e personale e su quella della sua famiglia. Ecco cosa si legge nel comunicato firmato da tutta la famiglia Kardashian-Jenner, composta da Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick.

È con il cuore addolorato che diciamo addio a Keeping Up with the Kardashians. Dopo 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e diversi spin-off, abbiamo deciso come famiglia di mettere fine a questo viaggio speciale. Siamo più che grati a tutti voi che ci avete guardato per tutti questi anni. Voi che avete visto i momenti buoni, quelli cattivi, la felicità, le lacrime, le molte relazioni e i bambini.

Lo show era iniziato nel lontano 2007 e con le sue diciannove stagioni ad oggi è uno dei più longevi della televisione americana. Trasmesso anche in molti altri Paesi, grazie a questo reality, la famiglia è diventata famosa in tutto il mondo.







Al passo con i Kardashian ha immortalato tanti momenti importanti della vita della celebre famiglia, come il matrimonio di Kim Kardashian con Kanye West e la nascita dei loro quattro figli. Kendall e Kylie Jenner avevano solo 12 e 10 anni nella prima stagione e così praticamente sono cresciute sotto l’occhio dei telespettatori.

Intanto, Kim Kardashian, che starebbe per lanciare una nuova linea di accessori per la casa, continua ad affermarsi come imprenditrice. Questo grazie al suo brand di makeup e cura della pelle KKW Beauty e di quello del marchio SKIMS di intimo modellante.

Per l’occasione, Kim ha reclutato diverse star per realizzare una nuova campagna pubblicitaria, tra cui la tiktoker Addison Rae e una delle figlie di Bruce Willis, Rumer Willis.

