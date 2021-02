Jojo Siwa ha una fidanzata: la tiktoker parla del coming out (Video)

Jojo Siwa ha una fidanzata!

Su Ginger Generation vi avevamo raccontato in questa occasione del coming out di Jojo Siwa. La tiktoker e ex star di Dance Moms ha parlato a cuore aperto ai suoi fan, proprio pochi giorni fa, del suo orientamento sessuale.

Jojo Siwa, seguita da milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo, ha deciso di rivelarci il suo orientamento prima con un TikTok sibillino e poi con una Storia ben più palese. Nell’immagine pubblicata online la giovane webstar indossava una maglietta regalata da una parente con su scritto: “La migliore cugina gay di sempre”.

Il coming out di Jojo Siwa ha scioccato le famiglie omofobe di mezzo mondo, che la seguivano convinte che la ballerina fosse eterosessuale. Sono stati in molti, purtroppo, a voltarle le spalle dopo il coming out, ma lei non si è certo spaventata.

Il mio approccio con il coming out è questo. Penso che di per sé possa essere una cosa che fa un po’ paura. Anche se ci sono un milione di perosne che non ti accetteranno, ce ne saranno altre 100 milioni che ti vorranno bene lo stesso. Io in realtà non pensavo di stare facendo niente di che, alla fine ho semplicemente dett0 chi sono. Non è che volessi fare un coming out party.

Dopo che l’ho postato, mi sono collegata in Facetime con lei, a distanza. Siamo rimaste collegate praticamente 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Le nostre famiglie non ne potevano più! Sai una cosa? Mi sono reso conto di quanto fosse una cosa rischiosa. Alla fine avrei potuto perdere tutto, no? Ma non mi interessa, se non posso amare chi voglio. Sai 10 minuti prima di questa intervista ero al telefono con la mia ragazza e ho iniziato a piangere. Lei mi ha chiesto: “Perché?”. Le ho risposto: “Sono troppo felice, questo è tutto quello che mi rende felice! ginger