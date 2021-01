JoJo Siwa avrebbe fatto coming out: ecco gli indizi

JoJo Siwa, cantante, ballerina, attrice e personaggio di YouTube di soli 17 anni, si sarebbe dichiarata gay, dopo avervi accennato sui social nei giorni scorsi.

Siwa ha accennato un coming out per la prima volta in un video TikTok pubblicato giovedì scorso per i suoi oltre 31 milioni (e in crescita) follower.

Nel video, JoJo ballava Born This Way, il successo del 2011 di Lady Gaga ampiamente considerato come un inno LGBTQ. Il video ha più di 4,5 milioni di like e 25 milioni di visualizzazioni, ed è di gran lunga il video più popolare di Siwa su TikTok.

Degli oltre 260.000 commenti sotto il video, diversi importanti influencer di YouTube, come il guru del makeup e suo amico James Charles, Colleen Ballinger, Nikkie de Jager, Bretman Rock e altri, che si sono congratulati con lei e l’hanno elogiata.

Venerdì, poi, Siwa ha pubblicato un messaggio più deciso, condividendo una foto di se stessa con indosso una maglietta con la scritta “Best. Gay. Cugino. Mai.” e dicendo che suo cugino l’ha presa per lei.

Lodi e reazioni positive si sono riversate per JoJo Siwa su Twitter, rendendola un argomento di tendenza nel pomeriggio di venerdì.

Tra i vari commenti di apprezzamento, quello di Lil Nas X, che ha fatto coming out pubblicamente su Twitter nel giugno di due anni fa.

Siwa ha anche pubblicato una foto su Instagram di se stessa che indossa una giacca arcobaleno di Gucci con migliaia di commenti da parte dei fan, tra cui il musicista Luke Eisner, Paris Hilton e altre celebrità che si sono congratulati con lei.

Ecco il video di JoJo Siwa con la famosa canzone di Lady Gaga come sottofondo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)