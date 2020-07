JoJO Siwa: il 3 luglio su Super! lo speciale Follow your D.R.E.A.M.!

Arriva su Super!, canale 47 del dtt e di tivusat e su Sky 625 , lo Speciale tv dedicato alla nuova star d’America: JoJo Siwa!

La puntata speciale dello show vedrà per l’appunto come protagonista assoluta la cantante e ballerina statunitense. Jojo Siwa si racconterà attraverso esclusivi retroscena delle sue prove, della vita su un tour bus e del backstage dei suoi spettacoli.

L’appuntamento con Jojo’s Follow your D.R.E.A.M. è per Venerdì 3 Luglio alle 20:50 solo su Super!,

durante l’appuntamento settimanale di Let’s Movie.

Infatti, prima della messa in onda dello speciale Jojo’s Follow your D.R.E.A.M. andrà in onda il film Il mitico campeggio estivo!. Il film vede fra i suoi protagonisti, per l’appunto, anche Jojo Siwa, ma non solo!

Tutte le star di Nickelodeon si riuniscono al mitico campo estivo, ma si troveranno a vivere una misteriosa

avventura tra creature leggendarie, musica e tanto divertimento. Per un’estate indimenticabile!

Chi è Jojo Siwa: ecco tutte le curiosità sulla giovane star!

Joelle Joni Siwa, classe 2003, in JoJo Siwa è una super teen star americana da oltre 9 milioni di fan su instagram e 11 milioni su Youtube e oltre 26 milioni su TikTok!

JoJo Siwa "NONSTOP" (Official Music Video)

Il successo per l’adolescente è arrivato dopo la sua partecipazione al reality “Dance Moms” e da lì è partito un tripudio di colori, brillantini e unicorni che fa impazzire tutte le bambine del mondo.

Nei suoi video musicali e nei suoi contenuti editoriali sui social, JoJo Siwa mostra il suo talento, la sua spontaneità e la sua tenacia. I suoi look sono unici, infatti non esce mai di casa senza uno dei suoi mitici fiocchi che sceglie in base all’umore!

Ecco tutti i prossimi appuntamenti di Let’s Movie su Super!

Ogni venerdì l’appuntamento su Super! con Let’s Movie continua con tantissimi film imperdibili! Qui sotto trovate il calendario con i prossimi eventi!

10 luglio: Madagascar 3

17 luglio: Il mio amico Zampalesta

24 luglio: Flipper

