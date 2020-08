JoJo Siwa ha presentato il suo fidanzato: ecco chi è Mark Bontempo!

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato che JoJo Siwa aveva rivelato di non essere più single ed ora ha deciso di svelare l’identità della sua dolce metà. La cantante, ballerina ed imprenditrice 17enne ha scelto il National Girlfriend Day per presentare il fidanzato Mark Bontempo ai suoi 26.9 milioni di followers su TikTok.

Nel video JoJo e Mark si imitano a vicenda mentre fanno lip-syncing sulla canzone Famous (I’m the One) di Mozzy e IAMSU!, indossando i vestiti l’uno degli altri.

Ecco il video di JoJo Siwa e Mark Bontempo:

Lo stesso Mark ha confermato la relazione pubblicando una reazione ad un video di TikTok nel quale qualcuno commentava la rivelazione di Jojo, rivelando di essere lui il ragazzo fortunato in modo dolcissimo.

In una intervista con Seventeen, Jojo Siwa ha rivelato che ha iniziato ad uscire con Mark a Maggio e che è molto entusiasta di stare con lui. “Se devo dire la verità, lui è un sogno… davvero, davvero surreale e sono molto felice” ha confessato. Allo stesso tempo, però, quando la relazione non era pubblicata, la cantante ha detto che non era certa se avrebbe rivelato il suo nome: “Deve decidere lui. Io sono una persona pubblica e quindi non mi interessa. Quella parte della mia vita la posso tenere pubblica o provata“. Ovviamente, a quanto pare, anche lui si è sentito abbastanza sicuro da condividere il loro amore con il pubblico.

Chi è MarK Bomtempo:

Mark è il fratello minore dell’attrice e youTuber Madison Bontempo ed è zio di due bimbe gemelle di 4 anni, Tatum e Oakley Fisher. E’ un musicista e suona la chitarra ed il pianoforte ed ha un account TikTok.