Jojo Siwa ha fatto coming out su TikTok? Sembrerebbe proprio di sì, perlomeno stando all’ultimo video pubblicato dalla ballerina sul suo profilo ufficiale. Ma sarà vero?





Pochissime ore fa Jojo Siwa ha pubblicato un video diciamo così sospetto che ha incuriosito molto i fan. E li ha resi orgogliosi di lei!

Nella breve clip, infatti, la ex star di Dance Moms si scatena felice e sorridente sulle note dell’inno LGBT per eccellenza. Stiamo parlando di Born This Way, il primo singolo estratto dal secondo fortunatissimo disco di Lady Gaga.

Lady Gaga - Born This Way (Official Music Video)

Watch this video on YouTube

Il pezzo è una celebrazione della diversità e, allo stesso tempo, dell’uguaglianza. Nel brano, Gaga canta:

“Non importa che tu sia gay, etero o bisex, lesbica o transgender. Siamo sulla strada giusta, tesoro, siamo fatti per sopravvivere”

La clip ha ricevuto decine di commenti ma uno in particolare ha attirato la nostra attenzione. Stiamo parlando del messaggio ricevuto da Jojo Siwa da parte di James Charles.

JAMES CHARLES COMMENTED THIS SO??? I GUESS JOJO SIWA ACTUALLY JUST CAME OUT UMMM ICONIC pic.twitter.com/nWNGLKJkjJ — 🍎 mavis 🍎 (@doodlejoong) January 21, 2021

Il noto make up artist, amico di Jojo da diverso tempo e dichiaratamente omosessuale, ha infatti commentato sotto il video di Jojo: “Sono così fiero di te!”. In questo modo, Charles sembra dunque avere confermato quello che i fan hanno intuito.

Jojo Siwa, in ogni caso, non ha esplicitato nel video il suo orientamento sessuale. Potrebbe dunque semplicemente essere un Ally, cioè una persona eterosessuale che supporta con forza una comunità ancora oggi, purtroppo, vittima di discriminazioni.

Soltanto lo scorso agosto, in ogni caso, su Ginger Generation vi avevamo parlato del fidanzato di Jojo. La webstar aveva infatti rivelato nell’estate 2020 l’identità della sua fiamma, Mark Bontempo.

Qualunque sia la verirà siamo molto felici che Jojo Siwa abbia deciso di dare questo importante messaggio di inclusività a tutta la sua community!