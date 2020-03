Disney+: TIM annuncia la distribuzione esclusiva per la banda larga

Come sappiamo Disney+ sbarcherà tra poco anche nel nostro paese. Ma le sorprese non sono ancora finite. La Disney e la TIM hanno infatti annunciato una partnership che riguarda la distribuzione esclusiva della piattaforma per quello che riguarda la banda larga.

L’Amministratore Delegato di TIM, Luigi Gubitosi, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi che Disney abbia scelto TIM come suo partner strategico in Italia. Si tratta di un accordo che si inserisce nella strategia di alleanze con grandi player internazionali che TIM sta portando avanti in diversi settori, per offrire prodotti e servizi all’avanguardia. TIMVision, aggiungendo Disney+ alla sua offerta, diventa così la piattaforma più completa del mercato dei contenuti in Italia, consolidandone la strategia di principale aggregatore di contenuti premium del panorama televisivo italiano, in un contesto in cui la convergenza tra telecomunicazioni e contenuti giocherà sempre di più un ruolo chiave nel futuro del Gruppo, grazie allo sviluppo della banda ultralarga e del 5G”.

Kevin Mayer, Chairman of The Walt Disney Company’s Direct-to-Consumer & International division hanno poi aggiunto:

“Siamo felici di annoverare TIM tra i nostri partner di lancioe non vediamo l’ora di offrire poter offrire ai loro clienti tutti gli straordinari contenuti disponibili su Disney+. Abbiamo creato un’esperienza unica orientata verso i nostri fan in Italia, che hanno una connessione speciale di lunga data con Disney e tutti gli eccezionali brand che compongono il nostro portfolio”.

Non è ancora chiaro se i già abbonati a TimVision potranno usufruire dei servizi della piattaforma Disney con o senza costi aggiuntivi. È possibile che la Disney metta a disposizione contenuti free e l’offerta completa a pagamento, ma non è detta. Non ci resta che aspettare il 24 marzo per saperne di più!