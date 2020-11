Zoe Massenti è entrata nella Chill House con Valerio Mazzei e i Q4

Zoe Massenti entra ufficialmente a far parte della Chill House di TikTok! La tiktoker ha infatti annunciato pochissimi minuti fa l’arrivo nella nuova casa dei creator italiani più amata dai giovanissimi.

Zoe Massenti entra a far parte della Chill House: ecco il video di presentazione





Viste e considerate le interazioni social fra i Q4, Valerio Mazzei e la stessa Zoe Massenti, un po’ ce l’aspettavamo che Zoe sarebbe entrata nella Chill House. Alcuni di voi lettori di Ginger, fra l’altro, avevano indovinato che sarebbe stata proprio lei l’ultimo membro ad essere accettato all’interno della crew.

Qui sotto trovate il video di presentazione di Zoe come nuovo componente della Chill House.

Visualizza questo post su Instagram Attenti alla 🐯 @zoemassenti_ 3/3 Un post condiviso da Chill House (@chillhouseita) in data: 7 Nov 2020 alle ore 5:30 PST

Zoe si aggiunge così ai Q4 Diego Lazzari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Lele Giaccari e a Valerio Mazzei. Nella Chill House troveremo insomma 5 ragazzi e una ragazza. Sempre che, ovviamente, non vengano aggiunti nuovi membri in futuro. Questa, in ogni caso, sembra essere la composizione della casa “definitiva”.

Ci aspettano dunque, in questi nuovi difficili mesi di quarantena da Covid-19, tanti nuovi contenuti. La Chill House promette di fare faville su TikTok, dove ha già raggiunto quasi 60 mila followers in poche ore.

Zoe Massenti, vi ricordiamo, è fresca di pubblicazione del suo primo romanzo, Libera come le stelle. Ecco la trama del suo libro: