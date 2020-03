Javier e Nicolai di Amici 19 convocati dalla produzione

Il serale di Amici 19 è ormai inoltrato e i ragazzi in gara sono entrati nel vivo della competizione. È il caso, soprattutto, di Javier e di Nicolai che essendo entrambi ballerini classici vengono inevitabilmente messi a confronto. Ma lo stile di danza non è la sola cosa che li accomuna, perché sembrano avere anche lo stesso approccio con le lezioni. Tanto che la produzione, oggi, ha deciso di convocarli per una comunicazione rivolta ad entrambi. Ma andiamo con ordine per scoprire cosa è appena successo durante il quotidiano di Amici 19 trasmesso su Canale 5.

La sfida di Vanessa Incontrada per i tre ballerini

Vanessa Incontrata manda un messaggio filmato rivolto ai tre ballerini: Valentin, Javier e Nicolai. L’attrice commenta la prima puntata del serale osservando che soltanto Valentin ha saputo riprodurre il suo ideale di ballerino: latino e guerriero. Così, lancia una sfida per tutti e tre che dovranno scegliere una stessa coreografia per dimostrare di avere queste caratteristiche. I tre allievi accettano la prova e si dimostrano, anche se in maniera differente, determinati a vincere la sfida.

Javier e Nicolai in ritardo, provvedimento in arrivo?

Non è la prima volta che i due ballerini si presentano in ritardo a lezione durante la fase serale di Amici 19. Ma questa volta l’intemperanza si verifica nello stesso preciso momento. Entrambi devono prestarsi a una lezione alla sbarra ma, nonostante la redazione li richiami più volte, nessuno dei due si presenta. Alla fine, entrambi vengono convocati dalla produzione per una comunicazione importante in merito al loro comportamento. Di cosa si tratta lo scopriremo sicuramente durante il daytime di Amici 19 che andrà in onda domani.