Stranger Things 4 produzione in corso! Il cast alla table read in un video

Poche settimane fa vi avevamo mostrato il primo trailer di Stranger Things 4 (guardalo qui). Avevamo ritrovato Hopper e avuto qualche piccola anticipazione. Oggi Netflix ha dato il via ufficiale alla produzione con un breve video della table read! Ecco qualche dettaglio in più

Siamo stati alla lettura del copione di Stranger Things 4, afferma la didascalia che accompagna il filmato. Abbiamo seguito il consiglio di Hopper: lasciarvi la porta aperta di 10 centimetri. Il regista del video, realizzato sul set durante la lettura del copione, è Finn Wolfhard (Mike). Tra i dettagli che possiamo cogliere c’è la conferma nel cast di Brett Gelman (Murray Baumann) e Priah Ferguson (Erica Sinclair).

In altre inquadrature vediamo poi il resto del cast. Prima i più giovani come Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max). Passiamo poi ai più grandi Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve). Nel finale troviamo invece gli adulti come Cara Buono (Karen), David Harbour (Jim Hopper), Winona Ryder (Joyce) e i registi, i fratelli Duffer.

Come già vi avevamo anticipato la prossima stagione di Stranger Things conterà 8 episodi. Dopo il trailer i fratelli Duffer avevano conferamto il ritorno di Hopper. Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa, avevano poi aggiunto. La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla.

Ecco il breve sguardo alla tavola di lettura di Stranger Things 4:

Hopper ci ha chiesto di lasciare la porta aperta di 10 centimetri…non c’è di che. La produzione di #StrangerThings4 è ufficialmente iniziata. pic.twitter.com/ufzGj6iZXM — Netflix Italia (@NetflixIT) March 3, 2020