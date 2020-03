Amici 19: anticipazioni della seconda puntata del serale

Sabato 7 marzo va in onda in diretta su Canale 5, alle 21:40 circa, la seconda puntata di Amici 19, condotta da Maria De Filippi. Ecco gli ospiti, i duetti e le altre assegnazioni di questa settimana per tutti gli allievi che sono ancora in gara.

Gli ospiti e i duetti

Ospite della seconda puntata del serale di Amici 19 è, ancora una volta, il cantante Al bano che per l’occasione duetterà con Nyv. Ci sarà inoltre il ritorno di Fabrizio Moro che canterà con Jacopo, Mahmood che duetterà con Gaia e infine Loredana Bertè (che è anche membro della giura esterna) che duetterà con Giulia.

Le prove comparate

Questa settimana, alla cantante Gaia Gozzi spetta preparare ben tre prove comparate di cui due contro Giulia e una contro Nyv. Anche Javier si confronterà con l’avversario Nicolai e lo sfiderà in una prova comparata che nella seconda puntata del serale di Amici 19 metterà alla prova le loro competenze tecniche nello stile classico.

Le assegnazioni

Oltre alle tre comparate, Gaia deve preparare un brano assegnato da Loredana Bertè, si tratta di Ragazzo mio. È una canzone scritta da Luigi Tenco e poi interpretata successivamente dalla Bertè in una versione arrangiata per lei da Ivano Fossati.

La canzone è una sorta di lettera indirizzata ad un immaginario erede oppure un testamento spirituale e manifesto del proprio idealismo che contiene un invito a non distruggere i propri sogni, abbandonando i propri ideali ed eludendo le proprie responsabilità. Gaia, per questa performance, non potrà apportare alcuna modifica al brano e dovrà dimostrare tutte le sue doti interpretative e soprattutto la sua anima. Proprio questi aspetti sono stati oggetto di discussione con l’artista d’origine calabrese.