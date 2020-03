Javier Rojas di Amici 19 senza forze: “Non sto bene”

Javier continua ad aver qualcosa da ridire sul giudizio di Eleonora Abbagnato ricevuto durante la scorsa puntata. Il ballerino non è d’accordo sul fatto di aver “marcato” troppo i suoi movimenti nel balletto Lo Schiaccianoci.

Dopo aver pensato a lungo all’opinione dell’ètoile, Javier lascia la casetta sbattendo la porta: “Basta con queste cose!”, dice davanti a Gaia e Nyv che lo stanno guardando attonite. Così, rimane da solo in cortile dichiarando di essere davvero molto arrabbiato.

Javier a lezione, la paura dei professionisti

Il ballerino cubano va a lezione di classico separatamente da Nicolai. Ma una volta in sala prove, i professionisti si accorgono che in lui c’è qualcosa che non va. “Non sto bene”, ammette più volte Javier ritirandosi dall’esercitazione. I ballerini sono preoccupati nel vedere il ragazzo senza forze e visibilmente demotivato. Inutile provare a capire cosa lo fa stare così male, perché Javier lascia la lezione per andare nella sua stanza.

Il ballerino si isola dagli altri ragazzi

Come vi abbiamo raccontato, il ballerino, in questa settimana, sembra aver assunto lo stesso ruolo di Nicolai che fino a pochi giorni fa si isolava spesso dagli altri ragazzi.

Ora che il ragazzo ucraino è diventato più socievole e convive pacificamente con tutti gli altri allievi, le cose sono diventate molto più difficili per lui. Javier sta infatti trascorrendo molto tempo da solo a pensare e sembra ormai convinto che Nicolai abbia la vittoria in pugno.

Dalla sua parte c’è sicuramente la maestra Alessandra Celentano, ma d’altro canto la giuria esterna ha ampiamente dimostrato di apprezzare di più il suo avversario.