Nicolai Gorodiski di Amici 19: una promessa inaspettata

Subito dopo la puntata di Amici 19, vediamo il ballerino Nicolai Gorodiski di Amici 19 in una veste completamente insolita. Lo vediamo, infatti, conversare finalmente con tranquillità con gli altri ragazzi dimostrandosi affettuoso e anche alla mano. Dopo aver lasciato lo studio, la cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi è molto felice per il risultato del suo album, Genesi, che è primo in classifica su iTunes, come le è stato comunicato in puntata.

La ragazza esprime tutta la sua soddisfazione festeggiando proprio con Nicolai su come è andata la puntata perché ha ricevuto tantissimi complimenti. Anche il ballerino non può che essere soddisfatto dell’andamento di questa serata in cui ha ricevuto l’apprezzamento dell’étoile Eleonora Abbagnato. I due ragazzi commentano contenti come se fossero due vecchi amici.

Nicolai Gorodiski fa una promessa a Jacopo Ottonello

Il cantante, subito dopo l’eliminazione, rientra in casetta per cambiarsi e salutare gli altri. Jacopo, prima di lasciarli, rivolge una raccomandazione ad ognuno di loro spendendo bellissime parole piene d’ammirazione e d’affetto. Come sottolineato anche Maria De Filippi, Jacopo è un ragazzo davvero per bene e ad Amici 19 è stato sempre molto gentile con tutti.

Il cantante consiglia a Nicolai di incanalare tutta la sua rabbia nella danza e di vivere la sua competizione con Javier in modo sano. Anche il ballerino, dal canto suo, ammette di aver imparato ad apprezzarlo, come artista e come persona: “Sei un esempio da seguire“, confessa sorridendo. Nicolai promette infine che, una volta finito il programma, si rivedranno per giocare insieme una partita a calcio.