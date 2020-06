Elisa Maino: il suo numero di telefono è finito online?

Che il numero di telefono di una star con tantissimi follower su svariate piattaforme, come Elisa Maino, finisca online non è certo una cosa da poco. Ritrovarsi con il cellulare tempestato di messaggi e chiamate a qualsiasi ora del giorno può, infatti, portare a gravi conseguenze e indurre a prendere dei seri provvedimenti. Come è successo all’ex alunna de Il Collegio Roberta Zacchero e come vi abbiamo raccontato qui.

Per fortuna, però, sembrerebbe che stavolta si tratti soltanto di una fake news, per ora anche abbastanza innocua. Negli ultimi giorni, dunque, è stata diffusa la notizia che il numero di Elisa, di Marta Losito, di Valerio Mazzei e di altri influencer di questa portata fossero finiti online. In questo caso, ci ha pensato la Losito a chiarire che il numero reso pubblico non fosse il suo.

Ecco i nomi di tutti gli influencer e alcuni dei personaggi dello spettacolo di cui sarebbe stato diffuso il contatto telefonico:

Elisa Maino

Valerio Mazzei

Rosalba Andolfi

Astol

Lele Giaccari

Maryam Tancredi

Gianmarco Rottaro

Ultimo

Diletta Leotta

Mahmood

Fedez

Ludovica Pagani

Cristiano Ronaldo

Sfera Ebbasta

Irama

Ma chi è che ha creato queste fake news? Si tratta di profili Instagram che si stanno spacciando per dei collaboratori di famose star di Internet, realizzando persino delle chat false su What’s App.

La richiesta da parte delle pagine in questione, in cambio dei falsi numeri di telefono, è quella di condividere i loro post a più di trenta amici. Promettono anche dei tag fatti direttamente dagli account degli influencer, tramite delle Storie, ma anche i tag non sono veri.

Il numero di cellulare di Elisa Maino,Sespo e Ronaldo su Instagram? FAKE NEWS

