Il Collegio: Roberta Zacchero minacciata al telefono, cos’è successo

Roberta Zacchero è un’ ex alunna de Il Collegio che gode di un grande seguito sui social. Ma come spesso capita quando si è molto popolari, la ragazza comincia a risentire della mancanza di privacy.

Qualche ora fa, la studentessa si è sfogata su Instagram facendo un appello molto serio ai suoi follower. Roberta si è detta molto arrabbiata perché il suo numero di telefono “sta girando davvero troppo ultimamente”, nel senso che qualcuno lo ha reso pubblico a sua insaputa. Come questo sia potuto succedere non è ben chiaro, è invece certo che la ragazza è stata assalita dai messaggi dei fan.

Una bambina, in particolare, l’avrebbe addirittura minacciata di diffondere il suo numero in caso lei non avesse risposto ai suoi messaggi. Così, Roberta Zacchero ha dovuto prendere una decisione molto difficile, quella di difendersi con una denuncia. La giovane sta prendendo in considerazione anche la possibilità di cambiare numero di cellulare. L’ex collegiale è davvero rammaricata da quanto sta succedendo ma ha ringraziato tutti quelli che hanno evitato di contattarla pur avendo ricevuto da altri il suo numero personale.

Chi è Roberta Zacchero

In un’intervista, l’ex alunna de Il Collegio, teenager che vive a Torino, si è definita “il capo di sé stessa” perché non vuole stare alle regole di nessuno. Si è ritirata dalla scuola (il liceo artistico) per riprendere gli studi con un nuovo indirizzo. Nel tempo libero frequenta una compagnia di ragazzi più grandi con i quali combina un sacco di bravate. Sostiene di sentire l’esigenza di dire bugie per “sentire l’adrenalina di falsare la verità”. Per lei l’amore è una perdita di tempo che rende solo più deboli. I suoi genitori sono separati e vive con la madre.