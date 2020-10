Il Collegio 5: tutte le canzoni della colonna sonora in una playlist

Questa sera, 27 ottobre, ha ufficialmente preso il via Il Collegio 5! La trasmissione più

amata dai giovanissimi telespettatori di Rai Due è tornata in onda, con un primo episodio che abbiamo amato alla follia!





I 21 studenti di questa edizione di Il Collegio sono stati catapultati in un’altra epoca, per la prima volta. Stiamo parlando nei primi anni ’90, epoca di un nuovo boom economico, dei primissimi telefoni cellulari e che ricordiamo per tanta, tantissima musica indimenticabile.

La generazione X in particolare, quella che nel 1992 era ancora molto giovane, ricorda gli anni ’90 per una serie di hit e di band che hanno fatto la storia. I primi anni ’90 in particolare sono gli anni del boom della grunge degli indimenticabili Nirvana di Kurt Cobain.

E proprio la celebre Smells like teen spirit è uno dei pezzi portanti della colonna sonora di Il Collegio!

La colonna sonora de Il Collegio 5: ecco la playlist ufficiale

Nella colonna sonora dell’edizione de Il Collegio ambientata negli anni ’90 troviamo davvero delle chicche niente male. Fra le altre, Wonderwall degli Oasis, Back for good dei Take That ma anche Hanno ucciso l’uomo ragno dei nostri 883.

ALESSANDRO ANDREINI (16, San Giovanni in Marignano – RN),

LINDA BERTOLLO (14, Ivrea)

SOFIA CERIO (15, Pesaro)

MARIA TERESA CRISTINI (14, Sant’Olcese – GE)

MARCO CRIVELLINI (16, Roma)

BONARD DAGO (17, Zero Branco – TV)

ANDREA DI PIERO (16, Fiuggi – FR)

GIORDANO FRANCATI (17, Roma)

MISHEL GASHI (15, Calolziocorte (LC)

YLENIA GRAMBONE (16, Vallo della Lucania – SA)

ALESSANDRO GUIDA (15, Civitavecchia RM)

LUCA LAPOLLA (15, Prato – PO)

GIULIA MATERA (15, Salerno)

REBECCA MONGELLI (15, Sesto Fiorentino FI)

AURORA MORABITO (17, Savona)

GIULIA MARIA SCARANO (14, Manfredonia FG)

LUNA SCOGNAMIGLIO (17, Vietri sul mare – SA)

RAHUL TEOLI (15, Piombino – LI)

USHA TEOLI (17, Piombino LI)

DAVIDE VAVALA’ (16, Bologna)

LUCA ZIGLIANA (15, Zanico – BG).