Il Collegio 5: chi è Aurora Morabito (curiosità, profilo Instagram)

Svelati i nomi dei ragazzi, tra cui Aurora Morabito, che prenderanno parte alla quinta edizione de Il Collegio, l’attesissimo docu-reality di Rai2, diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, in onda a partire da martedì 27 ottobre in prima serata.

Ventuno i ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio, il Regina Margherita di Anagni (FR), e che verranno catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola.

Il Collegio 5, tutti gli alunni

ALESSANDRO ANDREINI (16, San Giovanni in Marignano – RN), LINDA BERTOLLO (14, Ivrea), SOFIA CERIO (15, Pesaro), MARIA TERESA CRISTINI (14, Sant’Olcese – GE). MARCO CRIVELLINI (16, Roma) – BONARD DAGO (17, Zero Branco – TV), ANDREA DI PIERO (16, Fiuggi – FR). GIORDANO FRANCATI (17, Roma), MISHEL GASHI (15, Calolziocorte (LC), YLENIA GRAMBONE (16, Vallo della Lucania – SA). ALESSANDRO GUIDA (15, Civitavecchia RM), LUCA LAPOLLA (15, Prato – PO), GIULIA MATERA (15, Salerno). REBECCA MONGELLI (15, Sesto Fiorentino FI), AURORA MORABITO (17, Savona). GIULIA MARIA SCARANO (14, Manfredonia FG). LUNA SCOGNAMIGLIO (17, Vietri sul mare – SA), RAHUL TEOLI (15, Piombino – LI), USHA TEOLI (17, Piombino LI). DAVIDE VAVALA’ (16, Bologna), LUCA ZIGLIANA (15, Zanico – BG).

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.

Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

Chi è Aurora Morabito

Tra i nuovi alunni de Il Collegio 5 c’è anche Aurora Morabito. 17 anni e originaria di Savona, in Liguria, ha come soprannome “La rapper” e si definisce grintosa e vulcanica. Sfortunatamente, non ci sono molte informazioni sulla 17enne sul web: la ragazza sembra non avere alcun profilo social.

Una cosa però la sappiamo: il suo nome d’arte per la sua più grande passione, il rap, è MOSKA! Non resta che aspettare l’inizio delle puntate della quinta stagione de Il Collegio per scoprire qualcosa in più sulla nuova alunna.