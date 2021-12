House of Gucci: il fan event a tema al cinema Orfeo di Milano

Non vedete l’ora di andare al cinema per guardare House of Gucci?

Se abitate a Milano segnate sul calendario la data del 18 dicembre perché al cinema Orfeo si terrà una proiezione molto speciale pensata per i fan di Lady Gaga. Il tema della proiezione è quello degli anni ’80, momento storico in cui si svolgono le vicende più importanti del film.

I primi 30 partecipanti avranno in regalo la locandina del film. L’appuntamento è il 18 dicembre alle 19.00 al cinema Orfeo.

Per partecipare all’evento è necessario compilare un form ed essere in possesso del Green Pass.

Qui sotto trovate tutte le informazioni.

House of Gucci uscirà solo nelle sale cinematografiche a partire dal 16 dicembre

Diretto da Ridley Scott, il film è interpretato da Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, Camille Cottin, Jack Huston, Jeremy Irons, Mãdãlina Ghenea, Reeve Carney e Youssef Kerkour.

La trama del film

House of Gucci è ispirato alla scioccante storia vera dell’impero di famiglia dietro la casa di moda italiana di Gucci. Attraverso tre decenni di amore, tradimento, decadenza, vendetta e infine omicidio, scopriremo cosa significa un nome, quanto vale e fino a che punto una famiglia si spingerà per il controllo.

Il film rappresenta la seconda performance di Lady Gaga che nel film interpreterà l’ambigua Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio di Gianni Gucci suo ex marito nonché erede della casa di moda.

La Reggiani è attualmente in libertà dopo aver scontato la sua pena per concorso in omicidio.