Hawkeye: i volumi Panini Comics per scoprire Occhio di Falco

In occasione del debutto su Disney+ di Hawkeye la Panini Comics ha presentato i nuovi volumi dedicati a Occhio di Falco e alla sua compagna di avventure.

La serie a fumetti

Clint Barton è il più grande tiratore della storia, oltre ad essere uno degli eroi del gruppo degli Avengers, e lavora insieme alla sua partner, la nuova Occhio di Falco, Kate Bishop per affrontare i nemici del passato e del presente.

Per chi ancora non li conoscesse, Panini Comics propone alcuni volumi fondamentali per scoprire la loro storia e cogliere ogni divertente dettaglio della nuova serie Marvel Studios Hawkeye, in streaming su Disney+ dal 24 novembre.

A proposito della serie tv

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale.

Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Il cast della serie include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretta da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021. Un nuovo contenuto video ricco d’azione è disponibile all’interno dello speciale Marvel Studios disponibile su Disney+.