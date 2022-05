Lady Gaga: audio, testo e traduzione di Hold my hand

Lady Gaga ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo, Hold My Hand. Il brano è tratto dalla colonna sonora del nuovo attesissimo film Top Gun: Maverick, distribuito da Eagle Pictures.

Prodotto da Lady Gaga con il produttore discografico e musicista statunitense BloodPop®, con l’aiuto di Benjamin Rice, il brano esce in tutto il mondo martedì 3 maggio via Interscope Records.

Audio Hold my hand di Lady Gaga

Testo Hold my hand di Lady Gaga

To tell me you need me

Hold my hand, everything will be okay

I heard from the heavens that clouds have been grey

Pull me close, wrap me in your aching arms

I see that you’re hurtin’, why’d you take so long

To tell me you need me? I see that you’re bleeding

You don’t need to show me again

But if you decide to, I’ll ride in this life with you

I won’t let go ‘til the end

So cry tonight

But don’t you let go of my hand

You can cry every last tear

I won’t leave ‘til I understand

Promise me, just hold my hand

Raise your head, look into my wishful eyes

That fear that’s inside you will lift, give it time

I can see everything you’re blind to now

Your prayers will be answered, let God whisper how

To tell me you need me, I see that you’re bleeding

You don’t need to show me again

But if you decide to, I’ll ride in this life with you

I won’t let go ‘til the end

So cry tonight

But don’t you let go of my hand

You can cry every last tear

I won’t leave ‘til I understand

Promise you’ll just hold my hand

Hold my hand, hold my

Hold my hand, my hand

I’ll be right here, hold my hand

Hold my hand, hold my

Hold my hand, my hand

I’ll be right here, hold my hand

I know you’re scared and your pain is imperfect

But don’t you give up on yourself

I’ve heard a story, a girl, she once told me

That I would be happy again

Hold my hand

Hold my hand

Hold my hand, hold my hand

Hold my hand, hold my hand

Hold my hand

I heard from the heavens

Traduzione Hold my hand di Lady Gaga

Per dirmi che hai bisogno di me

Tienimi per mano, andrà tutto bene

Ho sentito dal cielo che le nuvole sono state grigie

Avvicinami, avvolgimi tra le tue braccia doloranti

Vedo che stai male, perché ci hai messo così tanto

Per dirmi che hai bisogno di me? Vedo che stai sanguinando

Non è necessario che me lo mostri di nuovo

Ma se decidi di farlo, cavalcherò in questa vita con te

Non lascerò andare fino alla fine

Quindi piangi stanotte

Ma non lasciare andare la mia mano

Puoi piangere fino all’ultima lacrima

Non me ne andrò finché non avrò capito

Promettimelo, tienimi la mano

Alza la testa, guarda nei miei occhi pieni di desiderio

Quella paura che è dentro di te solleverà, le darà tempo

Posso vedere tutto quello di cui sei cieco ora

Le tue preghiere riceveranno risposta, lascia che Dio sussurri come

Per dirmi che hai bisogno di me, vedo che stai sanguinando

Non è necessario che me lo mostri di nuovo

Ma se decidi di farlo, cavalcherò in questa vita con te

Non lascerò andare fino alla fine

Quindi piangi stanotte

Ma non lasciare andare la mia mano

Puoi piangere fino all’ultima lacrima

Non me ne andrò finché non avrò capito

Prometto che mi terrai la mano

Tieni la mia mano, tieni la mia

Tienimi la mano, la mia mano

Sarò proprio qui, tienimi la mano

Tieni la mia mano, tieni la mia

Tienimi la mano, la mia mano

Sarò proprio qui, tienimi la mano

So che hai paura e il tuo dolore è imperfetto

Ma non rinunciare a te stesso

Ho sentito una storia, una ragazza, mi raccontò una volta

Che saresti stato di nuovo felice

Tienimi la mano

Tienimi la mano

Tienimi per mano, tienimi per mano

Tienimi per mano, tienimi per mano

Tienimi la mano

Ho sentito dal cielo