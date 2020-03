High School Musical: The Musical: La serie – Intervista esclusiva al cast

Uno dei regali più grandi che ci ha fatto Disney+ è sicuramente High School Musical: The Musical: La Serie (leggi qui la recensione dei primi due episodi). Si tratta infatti del nuovo teen musical drama che nessuno può perdersi: un po’ Disney Channel, un po’ Glee, tutto ovviamente accompagnato dalla colonna sonora del film originale e non solo.

In esclusiva per GingerGeneration.it abbiamo per voi un’intervista ad alcuni dei membri del cast della serie, nella quale raccontano cosa secondo loro ha di speciale questa nuova serie, i momenti più memorabili sul set e come è stato girare alla East High.

Cosa possiamo aspettarci da High School Musical: The Musical: La Serie?

Matt Cornett (EJ): Il titolo dello show è la descrizione perfetta per la serie. Stiamo mettendo in scena il musical di High School Musical per una serie tv! Insieme alle bellissime canzoni del film originale che tutti conosciamo ed amiamo (e che io canto in macchina ogni giorno) nella storia ci sono momenti di commedia, dramma e d’amore. In più, è girato come se fosse un finto documentario, il che è molto, molto interessante, un nuovo genere. Non vedo l’ora che tutti possano vedere quello che abbiamo creato.

Olivia Rodrigo (Nini): Penso che sia uno show che ha qualcosa da offrire per tutti. Personalmente la mia parte preferita è la musica (scopri qui tutti i testi e le canzoni della colonna sonora). Ed intendo sia la musica originale di High School Musical e quella nuova creata per lo show. Penso anche che amerete tutti i personaggi. E’ un gruppo di personaggi differenziato e molto molto speciale.

Frankie Rodriguez (Carlos): Potete aspettarvi vedere un sacco di coreografie in High School Musical: The Musical: La Serie. C’è un bel mix di stili di ballo . C’è lo stile classico da musical, c’è l’hip-hop, un sacco di acrobazie. I ballerini che avevamo sul set erano incredibili, ma la ballerina migliore è Sofia Wylie [che interpreta Gina]. Sofia spacca! E’ fantastica.

Larry Saperstein (Big Red): Penso che una delle cose più belle dello show sia che si ha la possibilità di vedere tutti i personaggi avanzare nel loro piccolo viaggio che è la scuola superiore. Siamo tutti alla ricerca di far brillare gli altri, di renderli felici per quello che sono. Tutti personaggi stanno cercando la propria tribù. Penso che le persone si identificheranno in questo. Penso anche che agli spettatori piacerà vedere il loro viaggio verso uno scopo comune.

Quali sono stati i momenti più belli sul set?

Joshua Bassett (Ricky): Mi ricordo che durante le riprese del secondo episodio, stavamo provando una scena al piano. Olivia (Nini) e Julia (Ashlyn) erano le protagoniste della scena ed io ho avuto l’onore di assistere mentre giravano. Ho guardato ogni take. Hanno cantato dal vivo (Wondering, ndr) ed io ho pianto tutto il tempo! E’ stato uno dei momenti più magici della mia vita. Non lo dimenticherò mai. Sono onorato di aver fatto parte di quel momento, è stata pura magia. Penso che tutto lo adoreranno quando lo vedranno.

Com’è stato il ritorno alla East High, la vera scuola dove è stato girato il film?

Matt Cornett: Non pensavo che si potesse essere fan di un edificio, ma sono rimasto sinceramente colpito quando ho visto la scuola. L’ho detto mille volte, ma è vero. E’ stato magico vedere la East High di persona.

Julia Lester (Ashlyn): La primo momento in cui sono entrata nella East High è quello in cui ho veramente capito che stavamo girando High School Musical. Essere nella mensa, in palestra, nell’auditorium dove sono state girate quelle scene iconiche. E’ come se qualcuno mi avesse dato un pizzicotto. E’ stato surreale.

Le nuove puntate di High School Musical The Musical: La Serie le trovate tutti i venerdì alle 9 del mattino in esclusiva su Disney+.