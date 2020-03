Disney+: Stargirl, la recensione del film con Grace Vanderwall

Da ieri Disney+ è disponibile anche in Italia con una libreria di contenuti editi e inediti. Tra questi c’è anche Stargirl, delizioso film in live action realizzato appositamente per la piattaforma.

Tratto dall’omonimo romanzo di Jerry Spinelli, il film vede come protagonista la giovane musicista americana Grace VanderWall. A fianco a lei Graham Verchere nei panni del protagonista, Leo.

LEGGI ANCHE: Stargirl: la colonna sonora del film Disney+ con le canzoni di Grace VanderWaal

La recensione del film:

Vi siete mai sentiti tremendamente diversi da tutto il resto ma orgogliosi della vostra unicità? Stargirl parla proprio di questo e, sebbene nasca come film per ragazzi ha la capacità di veicolare un messaggio più attuale che mai… non solo per i teenager, ma per tutti noi.

Stargirl è una ragazza speciale. Una persona che guarda al cuore delle cose e delle persone senza paura del giudizio altrui. È spontanea quanto forte e sensibile. Quando si innamora di Leo, che fa di tutto per essere uguale agli altri, gli sconvolge la vita, ma lei non può far finta di essere chi non è.

Stargirl parla di coraggio, occasioni mancate, unicità. In un mondo in cui si parla tanto e tutto va troppo velocemente pare che questi siano valori di cui si parla troppo, ma mai in modo approfondito. Questa ragazza, coi suoi glitter, nastrini e trucchi ci ricorda che la magia c’è… se solo abbiamo il coraggio di coglierla.

Eccentrica e adorabile, Stargirl ha il volto di Grace VanderWall che ha portato sullo schermo l’ukulele che suona anche nella realtà. Una creatura eterea, quasi magica… troppo diversa per i suoi 16 anni e per un amore profondo ma non ancora maturo.

Il Leo di Graham Verchere è perfetto per interpretare un giovane insicuro, ancora alla ricerca del suo posto nel mondo e per questo incapace di abbracciare appieno la magia di Stargirl che in lui resterà solo come un ricordo.

Una piccola grande storia per riflettere su quanto diamo per scontate le persone, le occasioni e quanto sia importante non avere paura di dire chi siamo veramente.

La trama del film:

Tu credi che le cose siano reali o magiche, ma le cose migliori sono entrambe. Stargirl è la storia di una ragazza molto speciale che improvvisamente sconvolge la vita di Leo con il suo essere così fuori dal comune.

Un racconto che parla di crescita, di amicizia e d’amore. Ma soprattutto una storia che ci ricorda l’importanza e il valore dell’essere unici e diversi. Perché spesso sono proprio le nostre diversità a renderci così speciali e insostituibili.

Guarda il trailer di Stargirl:

Stargirl - Trailer Ufficiale | Dal 24 Marzo in streaming su Disney+

Watch this video on YouTube